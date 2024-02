Applausi al concerto dei nostri compagni

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nell’Auditorium del plesso "Rita Levi Montalcini" dell’Istituto comprensivo "Raffaello Sanzio" di Porto Potenza Picena si è svolta la cerimonia di premiazione degli alunni della scuola secondaria che, nel frequentare l’Indirizzo musicale, hanno evidenziato eccellenti doti musicali partecipando con successo a concorsi musicali nazionali in cui hanno vinto i premi più importanti. A premiare gli studenti vincitori è stata Anna Rosa Vagnoni, la nostra dirigente scolastica, che dopo l’esibizione dei brani con cui sono saliti sul podio, ha consegnato loro pergamene e coppe insieme con i docenti Massimo Massei di chitarra e Barbara Torresetti di violino. Conclusa la cerimonia, le famiglie dei ragazzi iscritti all’indirizzo musicale hanno potuto assistere a diverse esibizioni di alunni di prima, seconda e terza media, diretti dai loro docenti di strumento: è stato un appuntamento musicale ...

