Antiche beauty routine e acconciature capelli storiche rivivono in mostre e nuovi podcast

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 20 febbraio 2024) Non conosce confini, nemmeno temporali, lae le più iconiche. Personalizzate e contemporanee, hanno origini. Storici protocolli e usanze di bellezza sono state propri delle donne del Rinascimento, del Medioevo fino all’impero romano e oltre. Come si acconciava il’imperatrice Faustina? Come si preparava Cassia prima di un appuntamento con l’imperatore? Queste e altre domande incuriosiscono gli appassionati diancora oggi. A rivelare queste e altre curiosità, sono nuove. Attraverso episodi e audio, dipinti, sculture e monete, questi ...