Anno da incubo per i trasporti a Roma La mappa delle chiusure e dei disagi per i pendolari

(Di martedì 20 febbraio 2024) Se aspostarsi con i mezzi pubblici era difficile, adesso lo sarà ancora di più. Lo sbene iche, oltre a fare i conti con i quotidiani– tra metro in ritardo, scioperi e mezzi che va fuoco – dal mese di marzo dovrvedersela con stazioni chiuse e cambi di orari e percorsi. Il tutto per rendere possibile una lunga serie di interventi migliorativi del servizio. La Metro A tornerà, come prima di Natale, a lavorare a orario ridotto. Inoltre, le stazioni di Spagna e Ottaviano rimarrchiuse: la prima per ben 80 giorni, la seconda per 50 giorni. Se aspostarsi con i mezzi pubblici era difficile, dalla prossima primavera lo sarà ancora di più Dopo di che si passerà a tutte le altre stazioni della linea che, una dopo ...