Andy Brehme | vivere è una scivolata

(Di martedì 20 febbraio 2024) "Lo conosco da vent’anni e ancora non so se è destro o mancino”, disse di lui il Kaiser Franz Beckenbauer, che l’ha preceduto solo di pochi giorni nel Valhalla dei campioni del calcio. Di destro Andreas “tirò il famoso rigore della finale, che tutti aspettavano di sinistro e che fece piangere Maradona. Ma chi lo ricorda con la maglia coi colori della notte ha negli occhi quel suo gesto incredibile, che sembrava venirgli naturale: scivolare a terra, ghermire il pallone dai piedi dell’avversario e rialzarsi senza soluzione di continuità, un movimento fluido da guerriero danzatore, e ripartire per uno dei suoi mitologici cross. Non sempre i grandi campioni riescono poi a rifare nella vita le stesse prodezze che avevano compiuto in campo. Scivolato tante volte, cose che capitano solo agli uomini “gioviali e semplici”, come ha ...

Brehme per l’Inter rappresenta più di una generazione di tifosi, anche perché è il simbolo di un periodo non ancora chiuso. Quel lungo periodo ... (inter-news)

Muore a 63 anni Andreas Brehme, campione del mondo di calcio con la Nazionale tedesca nel 1990: Ciao Andy, leggenda per sempre'. Brehme ha giocato, tra gli altri, per il Bayern Monaco e il Real Saragozza , prima del ritiro avvenuto nel 1998 dopo il suo ritorno al Kaiserslautern e la vittoria ...

Morto ex Inter Brehme, campione del mondo 1990 con Germania: ROMA " Lutto nel mondo del calcio. E' morto a 63 anni, per un arresto cardiaco, Andreas Brehme, ex difensore dell'Inter e della nazionale tedesca, con cui si laureò campione del mondo a ... Ciao Andy, ...

Brehme bipartisan. L'unico giocatore per cui destro e sinistro erano uguali (di L. Santucci): Pur conoscendolo da una vita, Franz Beckenbauer non era in grado di affermare se Andy Brehme calciasse di destro o di sinistro. La verità è che utilizzava entrambi i piedi, senza distinzione o preferenza, se non a seconda della situazione che gli si presentava davanti. Dal ...