(Di martedì 20 febbraio 2024) Il ricordo diÈ un maledetto inizio d’anno, il lugubre profilo della Nera Signora continua a imperversare, a mulinare la lunga falce che continua a mietere i vecchi campioni, quelli che sono stati gli idoli della nostra gioventù. L’ultimo a volare via è(Andy), tedesco protagonista in Italia con la maglia dell’Inter e campione con la Nazionale.è stato un centrocampista cui la felice intuizione di Giovanni Trapattoni, quando questi militava all’Inter, di spostarlo sulla terza linea difensiva a sinistra, trasformò da ottimo giocatore in campione. Iniziata la carriera professionistica nel Saarbrucken, egli l’ha spesa principalmente nel Kaiserslautern, in due riprese, passando per il Bayern Monaco e le fondamentali stagioni nerazzurre, più una trascurabile presenza in ...

Il mondo dello sport saluta tristemente Andreas Brehme , ex terzino dell’Inter e della nazionale tedesca mancato a 63 anni a Monaco di Baviera per ... (dilei)

Zenga scoppia in lacrime dopo la morte di Brehme: il commovente ricordo: Grande commozione per tutto il mondo del calcio per la scomparsa di Andreas Brehme . Il dolore è vivo anche nell'ambiente interista, in cui il terzino tedesco ha militato dal 1988 al 1992 . Tra i vecchi compagni di squadra, c'è Walter Zenga che attraverso i social ha ...

Brehme: il cordoglio del Bayern 'sempre nei nostri cuori': Bayern sotto choc per "la morte improvvisa di Andreas Brehme". Il club tedesco ricorda così. in un post sui social il campione scomparso a 63 anni. "Lo terremo sempre nei nostri cuori, come campione del mondo e ancor di più come persona molto ...

Morto ex Inter Brehme, campione del mondo 1990 con Germania: ROMA - Lutto nel mondo del calcio. E' morto a 63 anni, per un arresto cardiaco, Andreas Brehme, ex difensore dell'Inter e della nazionale tedesca, con cui si laureò campione del mondo a Italia 1990, vice - iridato nel 1986 e vice - campione d'Europa nel 1992. Ritenuto uno dei più ...