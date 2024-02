Andreas Brehme | morto a 63 anni il campione del mondo con la Germania e idolo dell’Inter | è stato il terzino di Trapattoni

(Di martedì 20 febbraio 2024)delnerazzurro.di quantità e qualità, tra i migliori della storia del calcio moderno. Poi, appese le scarpe al chiodo, una vita strana, fatta di estrema povertà e di stenti.tutto questo. Èoggi, 20 febbraio, all’età di 63. A darne notizia è stata la sua compagna Susanne Schaefer: “È con profonda tristezza che annuncio a nome della famiglia che il mio partner èimprovvisamente e inaspettatamente durante la notte a seguito di un arresto cardiaco. Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento difficile e di astenervi dal fare domande”., nato ad Amburgo, ha giocato tre Coppe del, perdendo ...

Lutto nel calcio tedesco e non solo. È morto all'età di 63 anni Andreas Brehme , campione del mondo con la Germania a Italia '90 e grande ... (europa.today)

Un altro Eroe ci saluta: Andreas Brehme Dopo la scomparsa di Franz Beckenbauer, un altro Eroe tedesco ci ha salutato in questo inizio di 2024: si ... (glieroidelcalcio)

Il mondo del calcio piange la morte di Andy Brehme , ex giocatore tra le altre di Inter e Bayern Monaco e campione del mondo con la Germania ai ... (ilgiornaleditalia)

Addio ad Andreas Brehme , terzino dell' Inter dei record e campione del mondo a Italia '90: "È con profonda tristezza che annuncio a nome della famiglia che il mio partner Andreas Brehme è morto improvvisamente e inaspettatamente durante la notte a seguito di un arresto cardiaco. Vi ...

Morto ex Inter Brehme, campione del mondo 1990 con Germania: ROMA - Lutto nel mondo del calcio. E' morto a 63 anni, per un arresto cardiaco, Andreas Brehme, ex difensore dell'Inter e della nazionale tedesca, con cui si laureò campione del mondo a Italia 1990, vice - iridato nel 1986 e vice - campione d'Europa nel 1992. Ritenuto uno dei più ...

Morto a 63 anni Andreas Brehme, ex calciatore Inter e campione del mondo con la Germania: Il calcio tedesco ha perso un campione del mondo. E' scomparso nella notte all'età di 63 anni, apparentemente per arresto cardiaco Andreas Brehme. Lo riporta la Bild. Brehme è stato ricoverato al pronto soccorso della clinica in Ziemssenstrasse vicino al suo appartamento, ma ogni aiuto è arrivato troppo tardi. Durante la sua ...