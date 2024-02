Andreas Brehme | la chioma bionda dell’Inter ‘tedesca’ icona di San Siro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) La Germania lo ricorda come l'uomo che ha regalato un campionato del mondo ai tedeschi. Era il 1990. Il Mondiale italiano delle ‘notti magiche’, l'Italia battuta dall'Argentina e la finale tra sudamericani e tedeschi, con tanti giocatori della Serie A in campo. Tra cui lui,, un pilastro della Germania e dell'Inter. Uno dei tre giocatori nerazzurri presenti in quella squadra insieme a Klinsmann e Matthaus, c he alla fine dell'anno solare vincerà il Pallone d'Oro. Ma nel momento clou di quella finale, il 10 non se la sentirà. Aveva cambiato gli scarpini a metà gara, non era in perfette condizioni. E quel pallone, quello del rigore fischiato dal messicano Codesal, pesava un quintale. Dal dischetto ci va. Ha contro Goycochea, che non è nemmeno il titolare (sostituisce l'infortunato Pumpido) ma in semifinale ha ...