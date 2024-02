Andreas Brehme | cordoglio in Italia e all’estero

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tutto il mondo ricorda. L’ex giocatore dell’Inter, campione del Mondo con la Germania nel 1990 e autore del gol vittoria, è scomparso all’età di 63 anni a causa di un arresto cardiaco. “A nome dell’intera comunità calcistica europea, siamo profondamente rattristati nella notizia della scomparsa del tedesco. Dopo aver segnato il gol della vittoria nella finale dei Mondiali del 1990, ha vinto anche una Coppa UEFA con l’Inter nel 1991. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici in questo triste momento”, ildella Uefa sui suoi canali social. “Una grande perdita per il calcio tedesco. Il Bayern Monaco piange la scomparsa di. Riposa in pace, Andy”, il ricordo del Bayern Monaco su X. “Ruhe in Frieden (riposa in pace, ndr) Andy ...