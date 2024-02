Ancona | il padre del 14enne che si è gettato dal terzo piano del liceo Savoia | «È vero | gli ha dato quel 2 dopo la settimana bianca Si sentiva mortificato»

Ancona, studente 14enne si getta dal terzo piano dopo un 2 in geometria. Il padre: 'È vivo per miracolo. Non giudico, questa storia ...: È caduto sabato mattina dal terzo piano del suo liceo scientifico, il Savoia , ad Ancona , e ora è vivo per miracolo. Lo studente di 14 anni precipitato nel vuoto per dieci metri ... Il padre: 'Non ...

Ancona, un 14enne si butta dalla finestra dopo un due a scuola. La procura indaga per istigazione al suicidio: ...anni è caduto dalla finestra del terzo piano dell'Istituto superiore "Savoia - Benincasa" di Ancona ... Mentre il padre al Corriere Adriatico ha fatto sapere che suo figlio "è rimasto mortificato da quel ...

Premio donna Lions Cluana ad Anna Maria Anders, ambasciatore di Polonia: ... Ancona, contribuendo alla libertà e all'indipendenza italiana. Proprio quest'anno ricorre l'80mo anniversario della battaglia di Cassino nella quale un ruolo decisivo ha avuto proprio il padre dell'...