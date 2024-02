“AnaNascosta” | la ricetta dello chef Franco Pepe in tv

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il 20 febbraio nuovo appuntamento con la rubrica enogastronomica di Paolo Marchi all’interno di Striscia la Notizia Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica di Paolo Marchi “Capolavori del mondo in cucina”. Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra, classe 1963, che propone la“dell’”. Una rivisitazione della pizza all’ananas, specialità non troppo apprezzata in Italia ma molto amata nel mondo: un piccolo cono fritto con all’interno fonduta di formaggio e alcune fette di ananas avvolte nel prosciutto crudo San Daniele. Completa il tutto una spolverata di liquirizia. Originario di Caiazzo (Caserta),è considerato il Maestro Pizzaiolo più famoso nel mondo. Figlio e ...