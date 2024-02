Amici | svelato il primo giudice del serale | “Voglio ringraziare la De Filippi che mi vuole ancora una volta”

(Di martedì 20 febbraio 2024) Manca sempre meno all’inizio deldi, già sono state diverse le maglie assegnate e non resta altro che attendere la data ufficiale di inizio. Nell’attesa di scoprire chi saranno i nuovi volti dei giudici, negli ultimi giorni è statoun nome: Cristiano Malgioglio. “la Deche miL'articolo

Amici , quattro cantanti convocati in studio : il motivo svelato da Maria De Filippi . Ecco cosa è emerso Amici , questo pomeriggio su Canale 5 è ... (361magazine)

Milly Carlucci pronta a tornare su Rai1: svelato il titolo del suo nuovo show: ... ecco quando andrà in onda Il portale TvBlog.it , dopo aver svelato in anteprima che il nuovo show ...tv ha avuto nuovamente contro Maria De Filippi perdendo nettamente la sfida contro il suo Amici (all'...

Amici 23, svelato il nome del primo giudice del Serale: ecco di chi si tratta: Malgioglio nel cast del Serale di Amici Cristiano Malgioglio sarà tra i giudici del Serale di Amici 23 Intervistato da Fabio Fazio a Che Tempo che fa , il noto paroliere ha commentato la vittoria ...

Presadiretta: da Assange a Orban, democrazia sotto attacco: Infine la storia di Julian Assange: per aver svelato i crimini di guerra delle democrazie ... Gli uomini di affari amici di Orban si comprano le televisioni, come Lorinc Mészáros, l'ex idraulico ...