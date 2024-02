Ambrosini sullâ??amico Ibrahimovic dirigente al Milan | â??Vi dico tuttoâ??|Serie A

(Di martedì 20 febbraio 2024) 2024-02-20 02:43:00 Arrivano conferme:sullâ??amicoal: â??Vituttoâ??Serie A Calciomercato.com Massimo, talent di DAZN, parla così dell’amico Zlatannel nuovo ruolo didel: “Sta cercando di capire, ancora non l’abbiamo mai sentito. Secondo me sta guardando, sta cercando di capire. Intanto sappiamo che va aello spesso, la sensazione è che ora sia ad osservare quello che sta succedendo”. Altre notizie Vai alla fonte di questo articolo L'articolo ...

Prende il via al Baretti la nuova rassegna "Teatro in Famiglia": ... come testimoniano i nostri sforzi all'interno della certificazione "Comune Amico della Famiglia". ...di e con Valentina Dal Mas testo originale di Valentina Dal Mas direzione tecnica Martina Ambrosini ...

Prende il via al Baretti la nuova rassegna "Teatro in Famiglia": ... come testimoniano i nostri sforzi all'interno della certificazione "Comune Amico della Famiglia". ...di e con Valentina Dal Mas testo originale di Valentina Dal Mas direzione tecnica Martina Ambrosini ...