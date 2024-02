Alzheimer | serve empatia | comunicazione e rispetto per affrontare la malattia

L'associazione Aguav sarà ospite al 17°Congresso Internazionale sugli impianti cocleari e altre tecnologie impiantabili: Celebrando il suo 67° anniversario, questa giornata serve a ricordare a livello globale il potere ... ritardando potenzialmente l'insorgenza di condizioni come la demenza e l'Alzheimer. Investendo in ...

La scienza per la ricerca di persone scomparse: ... di questa frattura: l'ascolto dei familiare e degli amici serve a dare voce a emozioni, dubbi, ... agli escursionisti, ai malati di Alzheimer), calcolando per ognuna di queste la distanza che le ...

Leggere per gli altri: benefici ed effetti positivi per chi legge e chi ascolta: Non serve essere attrici o attori per leggere per gli altri ma la volontà di mettersi in gioco, in ...che vivono in strada FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Fotografare l'Alzheimer ...