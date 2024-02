Alzheimer | Sant’Anna e Careggi | nuovo modello per diagnosi precoce

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di martedì 20 febbraio 2024) Si può prevedere l'? E limitarne gli effetti devastanti? Lo studio coordinato dall'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, in collaborazione con l'Azienda Ospedaliero Universitariadi Firenze, ha sviluppato unmetodo per ottenere la. Come? Combinando l'elettroencefalogramma e i modelli matematici L'articolo proviene da Firenze Post.