“Alto tradimento” Altra cittadina americana arrestata in Russia | le accuse

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 20 febbraio 2024) Una donna di 33 anni con doppianza russo-e residente a Los Angeles è stataa Ekaterinburg, in, con l'accusa di: la donna è accusata di raccogliere fondi per le forze armate ucraine. «Il Servizio di Sicurezza Federale di Ekaterinburg ha represso le attività illegali di una 33enne residente a Los Angeles, con doppianza russa e statunitense, coinvolto nella fornitura di assistenza finanziaria a uno stato straniero in attività dirette contro la sicurezza del nostro Paese», riferiscono i servizi russi. Secondo l'Fsb, «dal febbraio 2022, la donna ha raccolto in modo proattivo denaro nell'interesse di una delle organizzazioni ucraine, che è stato successivamente utilizzato per acquistare articoli di medicina ...