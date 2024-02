Alto Adige | Albert Stocker morto | aveva morsi di canide a collo e inguine I punti fermi della storia

(Di martedì 20 febbraio 2024) Velturno (Bolzano), 20 febbraio 2024 -, 73 anni di Velturno, èieri all’ospedale di Bolzano dopo essere stato soccorso in un prato vicino a Bressanone. L’uomo, che risultava disperso dal giorno prima,gravi segni di ipotermia e ferite dadial, all’e alle braccia. Sono state quelle la causamorte? Lo dovrà chiarire l’autopsia, prevista per domani. Mentre il test del Dna, affidato alla Fondazione Mach di San Michele all’, dovrà dare una risposta alla domanda che ha già provocato polemiche feroci: da quale animale è stato aggredito il 73enne? Un cane di grossa taglia? Un lupo? Altro? Tutte le ipotesi al momento restano aperte. Ecco qualche punto fermo ...

Albert Stocker era scomparso il giorno prima. Alcuni escursionisti l'hanno trovato in un prato. L' Uomo è deceduto in ospedale poco dopo i soccorsi (notizie.virgilio)

Albert Stocker di 73 anni, scomparso da domenica 18 febbraio, è stato ritrovato in condizioni disperate in un campo nei pressi di Bressanone, in ... (ildifforme)

