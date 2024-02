Altavilla Milicia | la strage e l’ipotesi di altri complici Le domande dell’inchiesta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024)(Palermo), 20 febbraio 2024 - Ladisgomenta. Ma questa storia di orrore e di farneticazioni per possessioni diaboliche potrebbe riservarecolpi di scena. Il gip ipotizza “una connotazione ed estensione criminale anche più ampia”. In altre parole, l’inchiesta dovrà rispondere anche a questa domanda: ci sono? In carcere per l’omicidio di Antonella Salamone e dei fratellini Emanuel e Kevin, di 5 e 16 anni, ci sono Giovanni Barreca, la figlia 17enne e una coppia, Sabrina Fina e Massimo Carandente. I due, scrive il gip, “risultano inseriti all’interno di un gruppo religioso più ampio al quale era stata rappresentata la situazione del nucleo familiare preso di mira dai due correi”. Ieri il ...