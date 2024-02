Altavilla Milicia | la “Chiesa” di Termini e gli altri “fratelli di fede” | le indagini sui complici di Barreca

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il lavoro degli inquirenti sulla strage diservirà anche a chiarire se dietro all'omicidio di Antonella Salamone e dei suoi figli ci possa essere "una connotazione ed estensione criminale più ampia", come ha scritto la gip nella richiesta di convalida del fermo dei presunti assassini. Un ulteriore elemento che sarebbe emerso dai racconti della 17enne sopravvissuta.

Altavilla Milicia (Palermo), 20 febbraio 2024 - La strage di Altavilla Milicia sgomenta. Ma questa storia di orrore e di farneticazioni per ... (quotidiano)

La figlia di Giovanni Barreca , in carcere per la strage di Altavilla Milicia , chiede di vedere il padre e di uscire di prigione (notizie.virgilio)

Barreca vede i demoni anche in carcere. 'È in perenne stato delirante': Se sa della figlia Ha solo chiesto se sta bene' Emergono ogni giorno dettagli sempre più macabri nella strage di Altavilla Milicia, una storia di fanatismo religioso, delirio mistico collettivo, ...

'E' sempre Cartabianca', alle 21.25 su Rete 4: ospiti e anticipazioni della puntata di martedì 20 febbraio 2024: Ampio spazio sarà dedicato anche alla strage di Altavilla Milicia: mentre l'autopsia conferma le torture subite dai due fratellini prima di essere uccisi, emergono i messaggi che Kevin inviava all'...

Strage Altavilla Milicia, i complici a Barreca: "Organizza un weekend per pregare": E' quanto dicono, in un messaggio vocale, Massimo Carandente e Sabrina Fina a Giovanni Barreca, stando a ciò che emerge dalle indagini sulla strage di Altavilla Milicia (Pa), in cui sono stati uccisi ...