Altavilla Milicia | il racconto della strage | le torture con l’attizzatoio e il phon | le sevizie al bambino e il «demone in casa»

(Di martedì 20 febbraio 2024) La telefonata al 112 arriva qualche minuto dopo la mezzanotte. Giovanni Barreca dice al carabiniere in ascolto che si deve consegnare alle forze dell’ordine: «Mia moglie era posseduta… in pratica è morta». Così comincia l’indagine sulladi, in cui il muratore ha ucciso la moglie Antonella Salamone e i due figli Kevin (16 anni) ed Emmanuel (5). Con la complicità di Sabrina Fina e Massimo Carandente, dicono gli inquirenti. E con la collaborazionefiglia maggiore 17enne. Che ha confessato raccontando dettagli inediti del triplice delitto. Così, grazie alle ordinanze del tribunale di Catania e di quello dei minori, è possibile ricostruire cosa è successo tra l’inizio di febbraio e l’11. Mentre gli inquirenti ora si concentrano sui “Fratelli di Dio”. Con l’ipotesi che ci fosse un gruppo che ...

