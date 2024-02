(Di martedì 20 febbraio 2024) La Pianura Padana ha raggiunto «il picco di una crisi di inquinamento» con livelli diche non si toccavano dal 2017. A dirlo è Barbara Meggetto, presidente di Legambiente, proprio nei giorni in cui tra i cittadini cresce l’sulla pessima qualità dell’aria. Da metà febbraio le centraline Arpa registrano valori di PM 2.5 e PM 10 – le cosiddette «polveri sottili» – ben oltre i limiti consentiti dlegge italiana e più che quadrupli rispetto a quelli considerati «sicuri» dall’Organizzazione mondiale della sanità. Da oggi, martedì 20 febbraio, sono scattate in nove province lombarde – tra cui Milano – le misure temporanee anti inquinamento di primo livello. Il protocollo diprevede, tra le altre cose, il divieto ...

AGI - Cresce l' Allerta smog a Milano e nella Pianura padana , dove complice il clima asciutto e mite i livelli di inquinamento sono in crescita da ... (agi)

In Pianura Padana l’aria è irrespirabile da decenni, ma in questi giorni lo è anche più del solito. Le immagini satellitari del servizio europeo ... (open.online)

Prosegue l’allarme Smog a Milano e in tutta la Pianura Padana e a farne le spese, oltre all’ambiente, è anche la salute dei cittadini. Gli effetti ... (ilfattoquotidiano)

Emilia - Romagna, lo smog non dà tregua: misure emergenziali fino al 21 febbraio: Prosegue la lunga allerta smog in tutta la regione Emilia - Romagna ( bollettino del 19 febbraio 2024 ). Le misure emergenziali per la qualità dell'aria restano pertanto attive nei comuni delle province di Piacenza, ...

Allerta smog, in Lombardia i primi divieti alle auto inquinanti. La lettera di Sala alla Regione che contesta i dati: La polemica sui dati di IQ Air Nel frattempo, l'allerta smog di questi giorni ha scatenato anche un piccolo caso politico, che ha mandato su tutte le furie il sindaco di Milano Giuseppe Sala . Ad ...

Allerta smog, c'è la stretta su Milano: Domenica, nella sua classifica in tempo reale dello smog in 95 città mondiali particolarmente a rischio, indicava Milano fra le quattro più inquinate del mondo, dietro solo a Dacca in Bangladesh, ...