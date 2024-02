Allegri è scaduto | alla Juve serve un nuovo tecnico

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Lantus ha un grande patrimonio da spendere: il tempo dettato dmoderata certezza di giocare la prossima Champions. Nonostante la crisi i punti di vantaggio sul Bologna, quinta in classifica, sono ancora 9 con 13 partite ancora da giocare: è un margine che lascia sereni e consente di programmare il futuro. Servirebbe un suicidio per sabotare i piani, servirebbe quanto successo nelle ultime quattro giornate in cui lantus si è fatta rimontare dieci punti dal Bologna e sette dRoma: lei in crollo verticale, loro perfette. In questo caso,meriterebbe l'esonero per autodistruzione di una stagione dignitosamente costruita, quindi cancellerebbe il dilemma sulla sua conferma. In caso contrario, comunque,merita di essere considerato come esonerabile ...