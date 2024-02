Allarme smog | scattano oggi le misure anti inquinamento a Milano e in altre 8 province lombarde | la lista dei divieti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024)dale primein nove delle dodici, dove per il quarto giorno consecutivo è stato registrato lo sforamento dei livelli consentiti di PM10. Si tratta di, Monza, Como, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Lodi e Pavia. Escluse solo Lecco, Sondrio e Varese. L’negli ultimi giorni ha raggiunto e superato le soglie limite indicate dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità. Ledi primo livello prevedono: il divieto di combustioni (in tutti i comuni dellecoinvolte) e di accensione di fuochi all’aperto. Non solo: è vietato anche tenere temperature superiore a 19°C nelle abitazioni e negli esercizi commerciali; utilizzare ...