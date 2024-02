Allarme smog in Pianura Padana | nel video dell’Esa l’impressionante nuvola rossa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Roma, 20 febbraio 2024 – L’preoccupa diverse città italiane – Milano in testa – dove in questi ultimi giorni i valori hanno raggiunto livelli preoccupanti. Da oggi nel capoluogo lombardo l’inquinamento fa scattare misure speciali. Il superamento dei livelli di PM10 per 4 giorni consecutivi, in abbinamento con le previsioni meteo, spingono la regione ad adottare nuove regole - in particolare con limitazioni al traffico - in 9 province. Le norme non riguardano solo Milano - dove il sindaco Beppe Sala contesta il report che assegna alla città il terzo posto tra le più inquinate al mondo - ma anche Monza, Como, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Lodi e Pavia. Nebbia e, ma quanto durano? Il meteorologo: tregua in arrivo inMa se si guarda il mese di ...