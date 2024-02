Allarme smog in Lombardia | limitazioni al traffico Ma il problema viene anche dal riscaldamento

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 20 febbraio 2024) L’si fa dirompente a Milano e in tutta la, dove da martedì 20 febbraio scattano misure drastiche nel tentativo di svelenire almeno in parte l’aria ipertossica che le persone respirano ogni giorno. La Pianura Padana è una delle zone a più alto inquinamento d’Europa ma il capoluogo e tutte le altre province cercano di non rassegnarsi. Il superamento dei livelli del Particulate Matter (PM, particolato o polveri fini) di varie dimensioni – PM10, PM 2,5 – per 4 giorni consecutivi, ha spinto la Regionead adottare nuove regole.perché le previsioni meteo non indicano pioggia almeno fino al 22 febbraio. Il che significa che lonon sarà spazzato via presto. È così che scattanoaldei veicoli in ...