Allarme smog a Roma | centraline oltre i limiti nel weekend | ecco i quartieri più inquinati Blocco del traffico domenica 25 febbraio

La prima domanda è come sia possibile che l'aria di Milano risulti la terza peggiore del mondo. La seconda è come sia possibile che questo coincida ... (ilgiornale)

Allarme smog, stretta a Milano. Eppure è dove si vive più a lungo: Lo smog di una volta ce l'hanno cinesi e indiani, mentre da noi a produrre polveri sottili c'è sì il traffico o il riscaldamento, ma anche i cantieri edili, il sale antighiaccio, molto l'agricoltura (...

Lombardia, scattano le norme anti - inquinamento in 9 province. Milano da bollino rosso, città "non salutare": Attualmente, si sta accendendo una disputa sui dati riguardanti la qualità dell'aria a Milano, con l 'allarme smog che torna ad essere un tema prominente, suscitando preoccupazione . Secondo la ...

A Milano (e non solo) scattano le limitazioni anti smog: tutti i divieti: A Milano e non solo è allarme smog . A partire dalla giornata di oggi 20 febbraio , entreranno in vigore una serie di misure temporanee di primo livello previste dal protocollo regionale. Le nuove disposizioni si applicano ...