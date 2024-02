Allarme smog a Milano | oggi al via le limitazioni | blocco auto e riscaldamenti domestici in 9 province lombarde

(Di martedì 20 febbraio 2024) Da, martedì 20 febbraio sono attive le misure temporanee di Primo Livello a causa dell', dopo che negli scorsi giorni gli inquinanti hanno superato la soglia fissata da Regione Lombardia (50 microgrammi per metro cubo), arrivando a 106,6 microgrammi per metro cubo. Le misur

Roma, 20 febbraio 2024 – L’ Allarme smog preoccupa diverse città italiane – Milano in testa – dove in questi ultimi giorni i valori hanno raggiunto ... (quotidiano)

Lombardia, emergenza smog: 'Termosifoni a 19 gradi e stop auto inquinanti' da oggi si corre ai ripari: Leggi anche Allarme smog in Lombardia, limiti alla circolazione di veicoli e all'uso dei riscaldamenti. Cosa prevedono gli obblighi Smog e inquinamento, tutti i comuni fuorilegge in Italia: il report ...

MilanoPost - Milano Terza Città più Inquinata al Mondo Sala Seccato: Ormai lo smog è parte integrante della città. Una presenza neppure troppo invisibile e soprattutto ... A lanciare l'allarme è stato il sito svizzero IQAir, che utilizza l'indice Aqi, Air Quality Index. ...

Milano, allarme inquinamento: da oggi misure speciali in Lombardia: Per contrastare l'allarme smog, si interviene in particolare sul traffico privato. Nei Comuni con più di 30.000 abitanti delle province coinvolte è prevista la limitazione alla circolazione tutti ...