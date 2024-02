scattano da oggi le prime misure anti smog in nove delle dodici province lombarde , dove per il quarto giorno consecutivo è stato registrato lo ... (ilfattoquotidiano)

Milano terza città peggiore al mondo per inquinamento , Sala si ribella : “Rilevazioni fatte da un ente privato” Scattano le misure anti smog in gran ... (tpi)

Allarme inquinamento a Milano, l'esperto: "Alto rischio infertilità sia maschile che femminile": "La lotta all'inquinamento è fondamentale se vogliamo garantire alle prossime generazioni nuove prospettive di crescita e una vita sana e prospera" prosegue Greco, che osserva come sia "essenziale ...

Allarme inquinamento atmosferico in Pianura Padana, le cause: C'è da dire che quello di Iqair è solo l'ultimo allarme in ordine temporale. Il servizio europeo di ...Padana ha già visto superare in molte occasioni la soglia critica fissata per l'inquinamento ...

Smog, inquinamento da record. Arpae: 'Oltre i limiti per 29 giorni'.: MODENA - Il dato è allarmante, l'inquinamento in tutta la Pianura Padana sta raggiungendo livelli record e Modena non è da meno. L'... Modena smog Arpae allarme