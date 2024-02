Allarme dengue | che cos’è | sintomi | cause e come si trasmette

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 20 febbraio 2024) 113 morti, oltre 650mila casi nelle prime settimane del 2024: è il bilancio dell’impennata dellache si sta diffondendo a macchia d’olio in Brasile, ma non basta: 438 decessi sono ancora sotto indagine, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Fino ad ora il Paese ha registrato precisamente 653.656 casi ritenuti probabili, con un aumento del 294% rispetto allo stesso periodo del 2023: un picco mai raggiunto in un lasso di tempo così breve. Il Ministero stima che entro la fine dell’anno il bilancio dei contagi possa elevarsi a 4,2 milioni. ChelaLaè una malattia virale trasmessa principalmente dalle zanzare del genere Aedes ( chiamata anche zanzara tigre), in particolare Aedes aegypti. È comune in molte parti del mondo, principalmente nelle regioni tropicali e subtropicali, ...