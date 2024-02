Aline – La voce dell’amore | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 20 febbraio 2024)– La: trama, storia vera, cast e streaming delin onda su Rai 1 Questa sera, martedì 20 febbraio 2024, su Rai 1 alle ore 21.25 va in onda il– La, pellicola del 2020 diretta ed interpretata da Valérie Lemercier. Ilè un ritratto romanzato della vita di Céline Dion; il, infatti, vede l’attrice e regista nei panni di “Dieu”, una cantante canadese che promette di diventare una superstar internazionale. Vediamo insieme trama e cast. Trama: storia vera Ambientato verso la fine degli ’60 in Quebec, racconta la storia di una giovane nata da una famiglia, i Dieu, in cui la musica ha una grande importanza. Fin qui...