Alexey Navalny | mentre moriva | Putin rideva

Il Cremlino non accetta un'inchiesta internazionale su Navalny. "Dalla moglie accuse infondate e rozze contro Putin": Non solo Peskov giudica come "accuse infondate e rozze contro il capo dello Stato russo" le parole della vedova di Alexey Navalny , Yulia Navalnaya, che ieri ha dichiarato in un video che Putin ha ...

Il Cremlino replica Yulia Navalnaya e l'accusa di aver lanciato accuse 'infondate e rozze': Così il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha commentato le parole della vedova di Alexey Navalny, Yulia Navalnaya , che ieri ha dichiarato in un video che Putin ha ucciso suo marito. A riportare le ...

Prendersela con TikTok: Un po' come Bono che l'altra sera nel corso di un concerto a Las Vegas a un certo punto ha detto al pubblico che se credevano nella libertà dovevano gridare il nome di Alexey Navalny . E la folla lo ...