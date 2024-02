Alcune limitazioni potrebbero cadere | ecco quali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il Governo sta valutando la possibilità di cambiare il decreto che riguarda il bonus edilizia e creare un nuovo “Superbonus” in cui verrebbero modificate anche le. In questo momento, infatti, non sono pochi i vincoli imposti su questo tipo di aiuto edilizio. L’ultimo decreto varato prevede che si possa ottenere questo bonus solamente attraverso la detrazione dell’Irpef. I pagamenti, invece, escluderebbero la cessione del credito e lo sconto in fattura. Questi sono ora possibili solamente in tre casi: se si parla di spazi comuni di un condominio, se chi ne usufruisce ha un reddito minore a 15mila euro o se è presente un disabile all’interno del nucleo familiare. Il cambiamento più grande che si vuole apportare tramite questa riforma è il calcolo del quoziente familiare in caso ci sia un disabile nel nucleo familiare. Intanto bisogna tenere a mente che il ...