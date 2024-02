Alcaraz ammette i problemi di nervi: ‘Devo controllarmi di più’

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 20 febbraio 2024) AGi - Lo spagnolo Carlos, numero 2 del mondo, ha ammesso di dover lavorare per controllare meglio i suoi "" nei momenti difficili se vuole continuare a rimanere nei piani alti della classifica Atp. Il tennista di Murcia è impegnato in una serie di tornei in Sudamerica e le sue ultime parole arrivano prima dell'inizio dell'ATP 500 di Rio de Janeiro, il più importante della regione. "Ci sono molte cose da migliorare rispetto a Buenos Aires", ha detto il giocatore, che sabato è stato battuto nella semifinale del torneo argentino dal cileno Nicolas Jarry. "Colpisco la palla molto bene, penso di essere in buona forma, maimparare a giocare in certe situazioni meglio di come ho fatto in Argentina", ha continuato, che non vince un torneo da Wimbledon lo scorso luglio. "Per esempio, sulle ...