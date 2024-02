Alberi invadono le strade Proprietari dei terreni obbligati a intervenire

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024)pericolose a causa della vegetazione: il Comune obbliga ideiper la messa in sicurezza. Negli ultimi tempi, gli uffici comunali hanno eseguito diversi sopralluoghi sulle vie collinari, dove era stata segnalata l’invasione della carreggiata da parte della vegetazione e diad alto fusto. Nello specifico, il problema è stato riscontrato in una significativa porzione di via dei Norcini, di via Seimiglia e via Santa Maria nelle frazioni di Gombitelli, Fibbiano Montanino e Santa Maria Albiano. "In caso di caduta verrebbe interessata sia la viabilità pubblica, con pregiudizio per l’incolumità e la sicurezza della circolazione di mezzi e persone, sia le linee aeree di Enel e Telecom – si legge nell’ordinanza comunale –; inoltre, in ragione dello sviluppo ...