Al volante parlando al cellulare I vigili | La tolleranza è terminata

(Di martedì 20 febbraio 2024) Usare ilalla guida è tra le principali cause di incidente per distrazione. Che sia per un leggere un messaggio o per rispondere ad una telefonata, chi guida l’auto tenendo in mano il telefono mette in pericolo se stesso e gli altri. L’utilizzo dello smartphone alrischia infatti di distogliere l’attenzione del guidatore da quello che avviene in strada. Per questo motivo la Polizia locale di Varese ha attivato un servizio aggiuntivo di monitoraggio di questa infrazione al Codice della strada tanto frequente quanto pericolosa. Dopo che l’iniziativa era stata annunciata nelle scorse settimane gli agenti sono entrati ufficialmente in azione. Nel weekend appena concluso ha infatti preso il via l’attività che prevede l’impiego di due motociclette e di un’auto con agenti in borghese che girano sulle strade cittadine controllando chi ...