Al via la quindicesima Corsa Rosa Già in arrivo una valanga d’iscrizioni

(Di martedì 20 febbraio 2024) Al via laedizione della: l’appuntamento è per il 3 marzo. Una storia iniziata nel lontano 2009 e arricchita negli anni sia da una sempre crescente partecipazione delle bresciane sia dal contributo di associazioni di donne – e non solo – che hanno collaborato con Uisp Brescia nella preparazione e organizzazione di un così importante appuntamento. Tema centrale è la lotta alla violenza sulle donne come obiettivo primario nel progetto sociale della manifestazione: dare un calcio alla violenza è stato ed è ancora uno degli obiettivi prioritari della. A questo si aggiunge anche il tema della prevenzione in generale, uno dei motivi per cui laè nata: promuovere la prevenzione della salute anche in età giovanile, cui spesso ...

Pallacanestro: Goldengas Senigallia, due punti per chiudere al meglio la prima fase: 5' di lettura 18/02/2024 - Quindicesima vittoria ottenuta e, di sicuro, un ottimo viatico per l'imminente seconda fase. La ... oltre a non trovare la via del canestro, fanno anche fatica a chiudere l'...

ATP Rotterdam: tanti auguri Demon! De Minaur si regala la finale, battuto Dimitrov: ...- festeggiato decisamente meglio rispetto al 24esimo - De Minaur si regala la quindicesima finale ... commette qualche errore e, alla prima occasione, vede scappare via il suo rivale. L'australiano ...