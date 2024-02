Al via il processo Regeni | “Otto anni che aspettavamo questo momento”

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 20 febbraio 2024) "Erano oltre 8che. Finalmente speriamo chepossa partire, sono state sollevate le questioni preliminari che erano già state rigettate in tutte le altre aule e quindi speriamo, dopo la decisione della Corte Costituzionale che rafforza molto la nostra posizione, di poter avere uncontro chi ha fatto tutto il male del mondo a Giulio". Così ha detto, in una breve dichiarazione letta davanti ai giornalisti, l'avvocato Alessandra Ballerini, legale di Claudio e Paola Deffendi, genitori di Giulio, il giovane ricercatore universitario che tra la fine di gennaio ed il febbraio del 2016 venne torturato e ucciso a Il Cairo, in Egitto.Il, oggi, dalla corte d'assise di Roma, è ...