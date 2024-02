Al via il processo contro quattro 007 egiziani per la morte di Giulio Regeni

(Di martedì 20 febbraio 2024) AGI - Si è aperto in corte d'assise a Roma (ed è stato aggiornato al prossimo 18 marzo) ilai007accusati del sequestro e dell'omicidio di, il ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso a Il Cairo, in Egitto, nel 2016. Virtualmente sul banco degli imputati compaionoagenti della National Security: il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, che rispondono di sequestro di persona pluriaggravato mentre al solo Magdi Ibrahim Abdelal Sharif è contestato anche il concorso in lesioni personali aggravate e quello in omicidio aggravato. "Oggi è una giornata molto importante", hanno detto Claudio e Paola, i genitori di, prima ...

Giulio Regeni, al via il processo contro gli 007 egiziani: 'Erano 8 anni che aspettavamo questo momento': ... speriamo, dopo la decisione della Consulta che rafforza molto la nostra posizione, di potere avere un processo contro chi ha fatto tutto il male del mondo a Giulio". Nel corso processo sono state ...

