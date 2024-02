Al via il blocco del traffico a Milano e in 8 province della Lombardia | quali sono le misure antismog

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ae in altre 8scattano da oggi, martedì 20 febbraio, le primeanti inquinamento. Oltre aldelper i veicoli più inquinanti,previsti divieti anche per i riscaldamenti e nell'agricoltura.

Tradito dall’atteggiamento nervoso e irrequieto L'articolo Giugliano , fermato al posto di blocco in via Lago Patria : arrestato dopo controllo negli ... (teleclubitalia)

A22 nella morsa della nebbia: da venerdì a domenica chiusi lunghi tratti, lunedì safety car e limite dei 50 orari. L'esperto: 'E' molto ...: ... le condizioni non erano le medesime del fine settimana e dunque, anziché procedere al "blocco" ... Sulle strade, soprattutto nel tratto tra Nogarole Rocca e Modena (poi ridotto, via via che la ...

La grande sfida per von der Leyen: far sì che il centro tenga di fronte all'ascesa delle destre: ...i valori fondamentali europei vengono messi in discussione all'interno e all'esterno del blocco. ...assicurarsi il sostegno della maggioranza dei parlamentari nel nuovo Parlamento per ottenere il via ...

Inquinamento in Lombardia, le prime misure (spot). Legambiente: 'A Milano polveri sottili 24 volte più della soglia Oms': Leggi Anche Perché fa così caldo: 'Anticiclone di blocco più clima che cambia'. Allarme siccità: '... con una linea completamente piatta dal 2018 salvo per il biossido di azoto, calato per via dei ...