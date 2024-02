Al via da oggi i buoni postali per i minorenni

(Di martedì 20 febbraio 2024) Sul mercato dai nuoviper i risparmi dei. Poste Italiane ha infatti iniziato a collocare una nuova serie deifruttiferidedicati a minori di età (da zero a 16 anni e mezzo). Il buono dedicato ai minori può essere regalato da tutti - genitori, parenti, nonni o amici - e matura interessi fino al compimento della maggiore età del ragazzo a cui viene intestato. Al compimento dei 18 anni il titolo diventa infruttifero e se non viene rimborsato, cade in prescrizione trascorsi dieci anni dalla scadenza. Il rimborso anticipato è comunque possibile in ogni momento, su autorizzazione del Giudice Tutelare, con diritto alla restituzione del capitale investito e, dopo 18 mesi dalla sottoscrizione, alla corresponsione degli interessi maturati. In caso di ...

I migliori PC Portatili in SCONTO oggi su Amazon (PREZZI FOLLI): Amazon ha dato il via a una raffica di sconti imperdibili su PC portatili e ultrabook ! Se stai cercando un nuovo ... I migliori PC Portatili in SCONTO oggi su Amazon Senza perderci in inutili chiacchere,...

Le frizioni dentro il centrodestra alla prova della Sardegna: ... elezioni che vedono oggi il centrodestra in difficoltà per una serie di ragioni locali, nazionali ... La tensione di questi giorni sul via libera al terzo mandato (senza il quale Luca Zaia non potrebbe ...

Stupri di Caivano, giudizio immediato per i nove giovani coinvolti negli abusi su due cuginette: ... ha disposto il giudizio immediato per i sette imputati minorenni all'epoca dei fatti , oggi di età ...se la madre di una delle due giovani vittime e il padre dell'altro non avessero dato il via all'...