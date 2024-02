Al via da Bologna il tour della natalità Roccella | “Dal governo 16 miliardi per le famiglie”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 20 febbraio 2024) In Italia, «chi non vuole figli è libero di non farli, ma chi li vuole, oggi, tenendo presente che è la seconda causa di povertà, non è libero di farli. Questo è un grande problema» per questo servono una «cultura e una fiscalità a misura di famiglia». Lo ha detto Gigi De Palo, presidenteFondazione per la, intervenuto oggi, a, al primo incontro degli Stati Generali, una serie di convegni promossi dalla Fondazione, in collaborazione con l’AssociazioneBene Comune. La seconda causa di povertà in Italia? Avere un figlio In programma ci sono già altre tappe a Palermo a metà ottobre, a Roma il 15 novembre, a Milano a dicembre e un’ultima a Venezia. «Questi incontri – continua De Palo – servono a darci una rotta per vincere la battaglia ...