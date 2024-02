Al Museo del Sannio la presentazione del nono Quaderno dell’Archeoclub di Benevento

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNon sono molte le città, in Italia, che, come, possiedono un archivio civico così ricco e antico. Si deve soprattutto all’arcivescovo Vincenzo Maria Orsini, del quale ricorre quest’anno il terzo centenario dell’elezione a papa, la sua sistemazione, impedendone di fatto la dispersione. Fu poi grazie ad Alfredo Zazo e Mario Rotili se questo prezioso archivio, nel Novecento, arrivò aldel, dove è stato con cura conservato e studiato. Ed è qui che interviene l’opera dell’archivista Gilberta Famiglietti che, durante il suo servizio al, ha provveduto alla riorganizzazione e alla inventariazione dell’intero fondo, inventario che, per la parte più antica, viene ora pubblicato dall’Archeoclub di. Con questo libro, che sarà prezioso strumento ...

Si è rinnovato per altri 7 incontri, come le opere della Misericordia, il progetto Affido Culturale a Napoli grazie al sostegno del Pio Monte della ... (puntomagazine)

Langhe, terra di castelli: un soggiorno a UVE Rooms & Wine Bar per scoprire i nobili segreti del territorio: Ospitò poi per quasi un secolo il Collegio Barolo, per diventare poi il MuWi, il museo del Vino che è oggi. Il castello Grinzane Cavour risale alla metà circa del 1000, e sorge in posizione dominante ...

Alla Casa di Giulietta arriva un nuovo capolavoro (e un nuovo allestimento): La casa di Giulietta, in via Cappello a Verona, costituisce un esempio straordinario di casa museo, allestita da Antonio Avena in stile neomedioevale sull'onda della crescente popolarità del mito. ...

Il Cristo del Bellini dialoga con gli artisti del nostro tempo: Da oggi chi entra nel museo di corso di Porta Ticinese ha la possibilità di immergersi nell'esposizione curata da Nadia Righi, direttrice del museo, e da Fabrizio Biferali, curatore del reparto per l'...