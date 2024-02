“Aiuto | ma che fa” Non lo trovavano ed era nella piscina del Grande Fratello | in queste condizioni

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 20 febbraio 2024) Lungo un percorso tanto tortuoso e pieno di serpi è facile accumulare non una ma anche più delusioni al2023. Non tutti i nip ci riescono, persino quelli che si credevano più ‘adatti’, non possono saperlo finché non ci si trovano. Lo choc di Federico Massaro, instanotte. Forte preoccupazione. Sembrava seriamente addolorato. Già in passato, all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà si era dimostrato molto sensibile, solito nel farsi travolgere dalle emozioni più pure come alle più irrazionali. Ma ieri Federico Massaro ha preoccupato come mai. Il suo dolore, dopo la puntata del2023., Federico scoperto vestito inLa motivazione è stata subito chiara ai pochi ...