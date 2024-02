Agresti | «Inzaghi internazionale Ma all’Inter uomini determinanti!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 febbraio 2024) Stefanoavanza degli apprezzamenti nei riguardi di Simone. Allo stesso tempo, però, dà merito anche alla forza dell’organico dell’Inter per i risultati raggiunti. CONFERME – Di chi è il merito dell’andamento positivo dell’Inter? La risposta di Stefano, intervenuto su Radio Sportiva, sembra essere nel mezzo: «Con tutto il rispetto ma penso che se Simoneavesse l’Empoli non credo che lotterebbe per lo scudetto. Questo per estremizzare il concetto. I calciatori sono determinanti, poi ci sono allenatori che sono più adatti a gestire certe situazioni. Quando il livello delle squadre e le ambizioni salgono credo che occorrano anche allenatori che, oltre alle conoscenze tattiche, abbiano anche la personalità per gestire certi ambienti, società, tifoserie e impegni.si ...