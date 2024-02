Aggressione in ospedale a Grosseto | infermiera presa per il collo da una paziente

(Di martedì 20 febbraio 2024), 20 febbraio 2024 – Un’, l’ennesima. A farne le spese questa volta è stata un’che lavora nel reparto di Psichiatria dell’Misericordia di. Aggredita brutalmente durante l’orario di lavoro. La donna stava infatti iniziando a visitare unanel reparto psichiatrico dell’. E, prima di iniziare, è stata afferrata per ilcon violenza da una. La donna, in evidente crisi, ha iniziato a stringere le mani aldell’e solo l’intervento di alcuni colleghi ha evitato che la situazione peggiorasse ulteriormente. Un’che le ha lasciato molte tumefazioni sulla pelle. La, ...

