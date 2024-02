ADL cambia ancora | per il Napoli c’è Calzona Mazzarri esonerato dopo un giorno surreale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Finisce l’allenamento e passano due ore.esce dal centro sportivo di Castel Volturno a bordo di un suv nero, mentre si aprono le ali di folla fra tifosi e cronisti appostati, e lo fa per l’ultima volta. Non una parola. Ma poche ore più tardi sarà lo stesso club a confermarlo: in panchinatutto. Gli azzurri andranno incontro alla sfida di ottavi di finale di Champions con il Barcellona (domani alle 21) assieme al nuovo tecnico, Francesco. Per decidere sul futuro di Walter è bastato l’1-1 con il Genoa a far traboccare il vaso ricolmo di Aurelio De Laurentiis. Neldell’esonero la notizia decanta a lungo: passano 24 ore, in cui corre voce che il presidente abbia già incontrato "in una località segreta", tanto per aggiungere pepe alla questione, chi sostituirà il mister toscano in panchina. Il ...