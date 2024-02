Addio palme e banani davanti al Duomo di Milano | al loro posto una foresta di montagna

(Di martedì 20 febbraio 2024) Dopo sette anni, l'aiuola al centro dicambia sponsor: aldellaesotica piantata dal colosso del caffè Starbucks è in arrivo stavolta il bosco diideato da Ermenegildo Zegna, decorato da fiori alpini e rododendri.

Al via la rivoluzione dei giardini a lago. Il progettista: 'Tra alberi, giochi e bar ecco come diventeranno': Addio a decine di alberi, addio ai giochi, addio al trenino smontato in questi giorni e addio a ... senza alcuna valorizzazione, nella zona dei giochi e tra le palme, a cominciare dall'amatissimo "...

Il progettista: 'Il verde, i giochi, la battery, il taglio degli alberi. I nuovi giardini a lago di Como saranno così': Addio a decine di alberi, addio ai giochi, addio al trenino smontato in questi giorni e addio a tutto quello che rappresentano i giardini a lago di Como per moltissime persone. ...giochi e tra le palme, ...

