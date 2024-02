Addio a Brehme | calcio in lutto! Mito dell’Inter e della Germania

Leggi tutta la notizia su inter-news

Ci lascia il grande Andreas, leggenda deltedesco e straordinario giocatoredei Record. Aveva 63 anni. LUTTO ? Il mondo delpiange Andreasdeltedesco e straordinaria aladei Record di Giovanni Trapattoni., 63 anni, come riferisce la Bild, è morto per arresto cardiaco.era stato ricoverato al pronto soccorsoclinica in Ziemssenstrasse vicino al suo appartamento, ma ogni aiuto è arrivato troppo tardi per lui. Une del Bayern Monaco. In nerazzurro ha vinto lo storico Scudetto dei Record da assoluto protagonista.