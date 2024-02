Acilia | in auto con la cocaina pronta per lo spaccio | era nascosta nella portiera

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ostia, 20 febbraio 2024 – I carabinieri della Compagnia di Roma-Ostia hanno arrestato un 23enne italiano, gravemente indiziato del reato detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. In particolare, lo scorso pomeriggio, i carabinieri della Stazione di Roma, impegnati in un quotidiano servizio di controllo del territorio, hanno fermato in strada un giovane dall’atteggiamento sospetto. Nel corso dell’identificazione è stato trovato in possesso, senza un giustificato motivo di banconote di piccolo taglio per circa 380,00 euro e i militari hanno deciso di approfondire, estendendo il controllo alla vettura e rinvenendo, occultate all’interno di un vano appositamente creato su una, sotto la pulsantiera per comandare gli alzacristalli elettrici, 21 piccoli involucri in cellophane contenenti, ...