Accusa | evasione fiscale da circa 33 milioni di euro | sequestri per cinque milioni di euro a vari odontoiatri in Puglia Guardia di finanza

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 20 febbraio 2024) L’inchiesta è della procura della Repubblica di Bari. Il procuratore, in una conferenza stampa in mattinata, dettaglia i contenuti dell’operazione delladicondi beni perdicomplessivi. L’inchiesta è per una presuntada parte dipugliesi per33dicomplessivi. L'articoloda33di: ...