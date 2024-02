Accordo Ue sulla nuova direttiva per la qualità dell' aria

(Di martedì 20 febbraio 2024) Le istituzioni Ue hanno raggiunto l'. Lo annuncia la presidenza di turno del Belgio. Tra le novità principali del testo proposto per contribuire a ridurre lo smog - responsabile di 300mila morti l'anno in Europa -, parte del pacchetto 'Zero pollution', vi sono limiti più severi per gli inquinanti come il particolato sottile Pm2,5, con criteri dial 2030 più vicini alle linee guida'Oms.

